Powin presenta la piattaforma Pod di nuova generazione a CLEANPOWER 2024

PORTLAND, Oregon: Il fornitore globale di piattaforme di accumulo di energia Powin LLC (Powin) ha annunciato oggi il lancio della sua nuova piattaforma hardware multicella, Powin Pod (Pod). Progettata per progetti su scala utility, Pod porta la tecnologia dei sistemi di accumulo di energia a batteria (BESS) di Powin a un livello superiore, fissando un nuovo standard per le soluzioni di accumulo di energia con una maggiore densità energetica, sicurezza e affidabilità di alto livello e un maggiore risparmio sui costi. La piattaforma Pod va a integrare la linea di prodotti Centipede di Powin, offrendo una suite completa di soluzioni per soddisfare le diverse esigenze dei clienti.

"Ci impegniamo costantemente a migliorare i nostri prodotti e servizi per offrire sempre l'eccellenza sia ai clienti nuovi che a quelli esistenti", ha dichiarato Jeff Waters, CEO di Powin. "Questo prodotto di nuova generazione dimostra il nostro impegno nel portare sul mercato le soluzioni di accumulo di energia più sicure e di qualità, per lo sviluppo dell'intero settore".

La nuova piattaforma Pod fa parte di una soluzione di accumulo di energia Powin completamente integrata che comprende un'offerta end-to-end che prevede il software StackOS, la progettazione del sistema, la consegna, la messa in servizio e l'assistenza a lungo termine, e che consentirà a Powin di soddisfare le esigenze dei clienti in crescita con una piattaforma di accumulo migliorata, affidabile e ad alta densità energetica. Il sistema proprietario di gestione delle batterie e i controlli di gestione dell'energia di Powin sono conformi agli standard e alle normative di cybersecurity locali, assicurando una protezione superiore per la privacy dei dati e la proprietà intellettuale, garantendo la sicurezza dei dati, delle operazioni e degli investimenti dei clienti in qualsiasi momento. I clienti che scelgono Pod potranno avvalersi della completa autorizzazione di Powin a eseguire servizi sul lungo termine presso la loro sede, nonché di una formazione completa sul sistema da parte dell'azienda. All'interno di una soluzione completamente integrata, Powin offre sicurezza, disponibilità, intuizione e flessibilità, garantendo un rischio minore, prestazioni migliori e una maggiore generazione di profitti.

La piattaforma Powin Pod offre vantaggi quali:

Accumulo energetico a densità superiore: l'aumento della capacità delle celle, l'utilizzo della tecnologia cell-to-pack e l'ottimizzazione dello spazio interno ottimizzano la densità energetica e consentono un notevole risparmio di suolo per i progetti. Powin Pod offre un aumento del 50% della densità energetica rispetto alla piattaforma Powin Centipede. Questa soluzione e questo miglioramento della densità sono disponibili per applicazioni di sistema a partire da 2 ore.

il raffreddamento a liquido garantisce temperature più stabili all'interno del sistema a batteria, garantendo una maggiore sicurezza e longevità del sistema. Powin è conforme ai più recenti e rigorosi standard di prevenzione degli incendi, come UL9540A, NFPA 68 e NFPA 69, e dispone di un sistema opzionale di soppressione degli incendi leader della categoria a livello di moduli e contenitori. Risparmi sui costi ottimizzati: le dimensioni compatte di Powin Pod riducono la quantità di suolo necessaria per l'installazione, mentre la spedizione più rapida e a basso costo e la consegna puntuale di Powin, unite alla semplificazione dei processi di installazione e messa in funzione, consentono di ridurre le spese di investimento (CAPEX) e di ottenere maggiori risparmi per i clienti.

Con una comprovata esperienza di oltre 17 GWh distribuiti e in costruzione in tutto il mondo e oltre sei milioni di celle di batterie monitorate, Powin è un integratore fidato e affermato con sede negli Stati Uniti. Powin offre una logistica di livello mondiale per consegne puntuali, una garanzia di prestazioni su 20 anni e strutture di assistenza a lungo termine e si affida a un centro operativo remoto attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e a oltre 500 tecnici di assistenza sul campo e fornitori di servizi autorizzati per garantire prestazioni ottimali del sistema.

Powin Pod è ora disponibile per essere ordinato sui mercati di tutto il mondo e la consegna è prevista per la metà del 2025. A partire dal 2026, Powin Pod sarà prodotto negli Stati Uniti, in conformità ai requisiti del contenuto nazionale statunitense. Per saperne di più sui più recenti progressi dei prodotti Powin, visitare il sito https://powin.com/powin-pod/ oppure visitare il team Powin a CLEANPOWER 2024 presso lo stand 2645.

Informazioni su Powin, LLC (Powin)

A Powin ci muoviamo verso la prossima frontiera dell'energia e stiamo cambiando il modo in cui alimentiamo la nostra vita quotidiana, garantendo l'accesso a un'energia pulita, resiliente e conveniente. In qualità di fornitore globale di piattaforme di accumulo di energia, offriamo soluzioni di batterie, software e servizi completamente integrati per ottimizzare le prestazioni della rete e consentire la transizione verso fonti energetiche più pulite. Per saperne di più, visitare il sito www.powin.com.

Fonte: Business Wire

