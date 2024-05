Il team di sviluppo del metodo di test Lubrizol della corrosione del rame nei motori di veicoli elettrici riceve il riconoscimento internazionale SAE

CLEVELAND: Un team di esperti Lubrizol Corporation ha ricevuto un importante riconoscimento per il significativo contributo dato al settore dei carburanti e della mobilità con lo sviluppo di un nuovo metodo di test della corrosione del rame. L’innovazione dei dipendenti Lubrizol Gregory Hunt e Michael Gahagan, che ha ottenuto il riconoscimento internazionale SAE per la ricerca eccezionale nel campo dei lubrificanti e dei carburanti per il settore della mobilità, conferito nel corso di una recente cerimonia, rispecchia la leadership continua di Lubrizol nello sviluppo dei lubrificanti per i veicoli elettrici.

Le attività di sviluppo del test, iniziate nei laboratori di ricerca e sviluppo Lubrizol, sono culminate nell’innovativo risultato solo dopo vari anni di prove.

Fonte: Business Wire

