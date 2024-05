Tradu lancia il cambio delle criptovalute che fa risparmiare ai clienti fino al 95% in tariffe di trading

LONDRA: Tradu, la potente piattaforma di trading multi-asset, ha lanciato un nuovo cambio di criptovalute con tariffe basse e trasparenti adatte ai trader attivi e agli investitori alla ricerca di una piattaforma fidata e sicura per le loro cripto-attività. Da oggi, i trader in criptovalute possono investire in maniera sicura in oltre 40 monete, tra cui Bitcoin e Ethereum attraverso la piattaforma di trading multi-asset di Tradu. Tradu fa parte del gruppo Stratos Group International, LLC (“Stratos”), azienda interamente controllata del Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF).

Tradu offre un approccio nuovo alle criptovalute, offrendo una struttura dei costi semplice e trasparente che fa risparmiare agli investitori fino al 95% delle tariffe che possono essere imposte nel trading di criptovalute.

Fonte: Business Wire

