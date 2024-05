Infobip avvia una collaborazione con Bolt per garantire un ride-sharing sicuro

Aggiunta di un livello omnicanale all'autenticazione tramite RCS Business Messaging

VODNJAN, Croazia: La società leader di ride-sharing dà priorità alla sicurezza e all'innovazione per conducenti e clienti. Grazie all'esplorazione delle opzioni di consegna con autenticazione a due fattori (2FA) tramite i canali Rich Media è stato possibile offrire un'esperienza brandizzata senza problemi. Bolt ha scelto RCS Business Messaging, con l'opzione di SMS come canale di backup per una soluzione omnicanale fluida all'interno della piattaforma globale di comunicazioni Infobip.

La partnership di Infobip con Google e gli operatori di rete mobili (Telefonica, Vodafone e Deutsche Telekom) in Germania ha consentito a Bolt di integrare RCS Business Messaging nel proprio mix di canali. Bolt fornisce ora ai propri conducenti e clienti un'esperienza di autenticazione coinvolgente, con il vantaggio della crittografia end-to-end durante le fasi di:

Onboarding: quando un nuovo conducente o cliente sottoscrive i servizi Bolt, è possibile inviare una password OTP tramite RCS Business Messaging per verificare il loro numero di telefono.

Fonte: Business Wire

