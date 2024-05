Verimatrix XTD Enterprise Suite trionfa al 2024 Cybersecurity Excellence Awards

Il riconoscimento attesta la continua leadership di Verimatrix nell’innovazione della sicurezza delle app per le aziende

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX) (Parigi:VMX), leader nello sviluppo di soluzioni di sicurezza orientate alle persone e alla base del moderno mondo connesso, oggi ha annunciato che il suo prodotto Verimatrix XTD Enterprise Suite ha ottenuto il prestigioso 2024 Cybersecurity Excellence Award. Si tratta del riconoscimento più recente ottenuto in una serie pluriennale che conferma Verimatrix XTD come la soluzione attendibile, preferita per la sicurezza delle app in ambito aziendale.

Verimatrix XTD Enterprise Suite è diventata la soluzione indispensabile a fini della sicurezza informatica per le aziende che devono proteggere le loro app iOS e Android dal reverse engineering e da altri attacchi informatici.

Fonte: Business Wire

