Dare impulso all’eccellenza abilitando all’uso dell’IA: HTEC investe in una forza lavoro competente nell’IA al 100%

SAN MATEO, California: HTEC, una realtà internazionale di sviluppo prodotto, ingegneria del software e consulenza digitale, ha lanciato un’iniziativa di abilitazione all’uso dell’IA a livello dell’intera azienda, mirante a dotarne la forza lavoro globale di capacità fondamentali e altamente tecniche in relazione all’intelligenza artificiale (IA) e fornire formazione continua sull’IA.

Far sì che ogni dipendente HTEC abbia la competenza necessaria nell’IA è cruciale, perché mette in grado l’azienda di continuare a guidare le trasformazioni digitali basate sull’IA per i suoi clienti, assicurando al contempo la produttività e l’efficacia della propria forza lavoro.

“Per indicare la strada ai nostri clienti e guidarne la trasformazione digitale dobbiamo trasformarci anche noi. Per rimanere all’avanguardia nel settore dell’IA è necessario dare priorità alla formazione continua e all’esperienza pratica. Il programma di abilitazione all’uso dell’IA concepito da HTEC guiderà in modo fluido i nostri team nella nuova era dell’IA, dotandoli delle capacità necessarie per parlare con piena padronanza il linguaggio delle innovazioni di domani e ridefinire la strategia digitale, l’implementazione e l’eccellenza operativa”, spiega Goran Savic, direttore tecnologia, Eccellenza tecnica presso HTEC.

Il programma offrirà formazione base sull’IA per il personale amministrativo e non tecnico, e istruzioni tecniche personalizzate per il ruolo di ciascun ingegnere.

Aggiunge Darko Todorovic, direttore ingegneria presso HTEC: “L’iniziativa di abilitazione all’uso dell’IA si estende a tutti i segmenti dell’azienda, assicurando che ognuno abbia le competenze necessarie per offrire leadership e indicazioni ai nostri clienti in tutto il mondo nei vari settori e domini in cui operiamo. I nostri clienti si aspettano da noi che indichiamo la strada e dobbiamo far sì che la nostra forza lavoro sia pronta per l’era dell’IA”.

Struttura del programma e percorsi di formazione

Il programma di formazione multilivello presenta informazioni fornite da esperti di tecnologia e attinte da fonti interne ed esterne verificate, assicurando che gli ingegneri HTEC mantengano la competenza essenziale nell’IA e nell’ML e che il personale non tecnico possa identificare opportunità sfruttabili con l’IA.

Il programma è stato già coronato dal successo internamente e HTEC ha iniziato ad attuare progetti simili di abilitazione della forza lavoro all’uso dell’IA per determinati clienti.

“Le iniziative di abilitazione all’uso dell’IA sono essenziali per le aziende e HTEC è pronta ad appoggiare i suoi clienti con progetti organizzativi nell’era dell’IA, un programma di abilitazione della forza lavoro all’uso dell’IA, una strategia digitale e iniziative tecniche e di sviluppo del prodotto per aiutarli a portare avanti la loro attività”, conclude Goran.

Per saperne di più sul programma HTEC di abilitazione all’uso dell’IA fare clic qui.

Informazioni su HTEC

HTEC dà impulso all’evoluzione tecnologica delle imprese che hanno il massimo impatto al mondo – da start up dirompenti ad aziende Fortune 500. Con oltre 2.000 esperti presenti nel Nord America e in Europa, HTEC è un partner tecnologico ideale per i suoi clienti e la piattaforma di crescita più avanzata per i suoi dipendenti.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita