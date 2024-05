Tecnotree collabora con People+AI per generare un'infrastruttura di di calcolo open cloud e una standardizzazione dell'IA

ESPOO, Finlandia: Tecnotree, una piattaforma digitale globale e leader di servizi per tecnologie IA, 5G e cloud-native, ha annunciato il lancio della sua partnership con people+ai, un'iniziativa della fondazione no-profit EkStep Foundation, per aderire al progetto Open Cloud Compute (OCC).

Il progetto OCC comprende una rete interconnessa di micro data center e, sulla base di questo modello, l'India ha bisogno di circa 10.000 micro data center per rafforzare la sua infrastruttura di calcolo. La rete avvicinerà la capacità di calcolo agli utenti finali, consentendo un'elaborazione più rapida, una latenza inferiore e un maggiore controllo dei dati. Tecnotree collabora con l'iniziativa OCC per dare forma al futuro dell'IA in India, implementando un livello di astrazione API in linea con gli standard delle telecomunicazioni.

Fonte: Business Wire

