Boomi investe sulla gestione delle API con acquisizioni chiave

Nuove offerte consentono alle aziende di ampliarsi senza compromessi e di gestire la proliferazione delle API con una solida gestione di livello aziendale e federata, che offre ai clienti la possibilità di eseguire rapidamente il provisioning, la rilevazione, la protezione e di ottenere un ridimensionamento infinito da un'unica piattaforma end-to-end

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania: Boomi™, leader nell'integrazione e nell'automazione intelligente, ha annunciato oggi l'acquisizione dell'attività di gestione federata delle API di APIIDA e delle attività di gestione delle API di Cloud Software Group, che consentono alle aziende di fornire rapidamente e in modo sicuro il valore aziendale attraverso i prodotti API in un'unica piattaforma end-to-end. Entrambe le acquisizioni accelerano la roadmap di Boomi verso la fornitura di soluzioni per rispondere alle sfide più pressanti che le aziende si trovano ad affrontare oggi in materia di gestione delle API.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita