The smarter E AWARD 2024: i finalisti presentano soluzioni pionieristiche per una fornitura energetica rinnovabile 24/7

MONACO e PFORZHEIM, Germania: L'industria energetica sta attraversando una trasformazione radicale. Negli ultimi anni, le fonti di energia rinnovabile sono diventate sempre più redditizie e oggi sono la soluzione più economicamente vantaggiosa per generare elettricità. La distribuzione sta accelerando e le tecnologie si stanno facendo sempre più sofisticate, posizionando le fonti rinnovabili nella corsia preferenziale. Le aziende visionarie stanno contribuendo a questo sviluppo con tecnologie, idee e concetti all'avanguardia. Gli sviluppi migliori e più innovativi sono stati nominati per ricevere The smarter E AWARD 2024. Il premio viene assegnato a cinque categorie: Fotovoltaico, Accumulo di energia, E-Mobility, Energia integrata smart e Progetti eccezionali.

Fonte: Business Wire

