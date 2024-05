Al via il Reply AI Film Festival 2024

TORINO, Italia: Reply presenta il primo Reply AI Film Festival, una competizione internazionale in cui l'Intelligenza Artificiale (AI) diventa non solo una componente di innovazione nel mondo della narrazione creativa, ma anche uno strumento di inclusione delle nuove generazioni nella produzione di video e film.

“Synthetic Stories, Human Hearts”, tema ispiratore di questa edizione del Reply AI Film Festival, valorizza l'incontro tra il talento umano e l'Intelligenza Artificiale, in un'armoniosa fusione di arte, creatività e tecnologia.

Il concorso è aperto a tutti i creativi che desiderano esplorare le possibilità offerte dall'AI nella creazione di script, storyboard, immagini, effetti visivi e molto altro ancora. Le opere, originali e della durata massima di 10 minuti, dovranno essere presentate tramite iscrizione sulla piattaforma dedicata, aiff.reply.com, entro l’1 luglio 2024.

Una giuria composta da esperti di intelligenza artificiale e arti visive valuterà le opere e selezionerà i dieci migliori cortometraggi nell’ambito delle categorie Narratives, Pilots, Documentaries, Experimental.

Grazie alla collaborazione con Mastercard, da sempre impegnata nel connettere i consumatori alle loro passioni e nel supporto dei talenti emergenti, i finalisti saranno invitati a vivere un’esperienza unica in Laguna e partecipare ad un evento di Première, organizzato da Reply e Mastercard, che si terrà a Venezia nei giorni dell'81.Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Durante questa Première, verranno presentati i loro lavori e saranno annunciati i tre vincitori.

Reply, nell’ambito del programma di iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie presso i più giovani, spinge ancora in avanti la propria cultura dell’innovazione e propone uno stimolante terreno di sperimentazione. Il Reply AI Film Festival diventa lo spazio dove provare l’AI come alleata della creatività umana, e soprattutto è l’occasione in cui la sinergia tra persone e tecnologie può abilitare nuovi scenari, più accessibili e sostenibili.

“Questa è un'epoca in cui il talento delle persone si arricchisce degli strumenti di domani, portando a storie sintetiche capaci di raccontare esperienze ed emozioni pienamente umane. Due anni fa abbiamo lanciato la prima edizione del Reply AI Film Festival come competizione interna tra le nostre persone. Aprirlo oggi all’esterno e coinvolgere un pubblico più ampio di giovani creativi appassionati di tecnologia è per noi di grande valore. Il Reply AI Film Festival non è solo un modo per valorizzare l'innovazione e la creatività, ma anche un'opportunità per i giovani talenti di immergersi nelle nuove tecnologie, acquisire competenze avanzate e dare vita a nuove narrative.” commenta Filippo Rizzante, CTO Reply.

Il Reply AI Film Festival è parte delle Reply Challenges, un programma di competizioni tecnologiche e creative che testimoniano l'impegno di Reply nello sviluppo di modelli formativi innovativi, capaci di coinvolgere le nuove generazioni. Oggi le Challenges di Reply contano una community di oltre 150.000 partecipanti.

Per saperne di più sul Reply AI Film Festival visita aiff.reply.com.

Reply [EXM, STAR: REY] è specializzata nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e media digitali. Costituita da un modello a rete di aziende altamente specializzate, Reply definisce e sviluppa modelli di business abilitati dai nuovi paradigmi dell’AI, Big Data, Cloud Computing, Digital Media e Internet degli Oggetti. Reply fornisce servizi di consulenza, system integration e digital services ai principali gruppi industriali appartenenti ai settori Telco & Media, Industria e Servizi, Banche e Assicurazioni e Pubblica Amministrazione. www.reply.com

