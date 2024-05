RunPod raccoglie finanziamenti per $20 milioni per l'avviamento tramite la collaborazione di Intel Capital e Dell Technologies Capital

RunPod, il primo provider cloud per applicazioni di IA, sta attirando sviluppatori da tutti i settori e sta accelerando la crescita della piattaforma

MT. LAUREL, N.J.: RunPod, la piattaforma di lancio che consente agli sviluppatori di distribuire applicazioni di IA full-stack personalizzate, ha annunciato oggi di aver raccolto un finanziamento di 20 milioni di dollari per l'avviamento, grazie all'impegno di Intel Capital e Dell Technologies Capital con la partecipazione di Julien Chaummond, Nat Friedman e Adam Lewis. In concomitanza con il finanziamento, Mark Rostick, vicepresidente e amministratore delegato senior di Intel Capital, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di RunPod.

RunPod è un servizio di cloud computing su GPU distribuito a livello globale per l'addestramento, la distribuzione e la scalabilità dei modelli di intelligenza artificiale. Utilizzando i due prodotti principali di RunPod, GPU Cloud e Serverless, gli sviluppatori possono avviare un'istanza GPU on-demand in pochi clic e creare endpoint API di autoscaling per modulare l'inferenza sui modelli di IA nella produzione.

“La capacità di creare e distribuire applicazioni IA su scala sarà fondamentale per l'adozione e l'utilizzo”, ha dichiarato Amjad Masad, investitore di RunPod. “Il team di RunPod ha chiaramente dato priorità all'esperienza degli sviluppatori per creare una soluzione elegante che consenta ai singoli di sviluppare rapidamente applicazioni o integrazioni di IA personalizzate, aprendo al contempo la strada alle società per mantenere davvero la promessa dell'IA”.

RunPod semplifica l'esecuzione di qualsiasi carico di lavoro su GPU, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi meno sulle operazioni di apprendimento automatico e più sulla creazione delle applicazioni. Queste capacità si sono dimostrate vantaggiose per gli sviluppatori e hanno portato alla rapida espansione di RunPod, con una deduplicazione del fatturato su base annua.

“RunPod è nato come parco giochi per gli sviluppatori e innovatori, un luogo dove andavano a fare ricerca, sviluppare e mettere a punto i propri progetti; ora vanta una comunità di oltre 100.000 sviluppatori”, ha dichiarato Zhen Lu, cofondatore e CEO di RunPod. “Siamo cresciuti così rapidamente perché RunPod raggiunge il perfetto equilibrio tra la libertà degli sviluppatori di lanciare qualsiasi cosa desiderino, disponendo al contempo dell'infrastruttura e degli strumenti necessari per supportare la personalizzazione, lo sviluppo e la distribuzione di prodotti differenziati”.

L'emergere di carichi di lavoro specifici per l'intelligenza artificiale ha fatto aumentare le richieste di calcolo. Le piattaforme infrastrutturali cloud, che una volta rappresentavano la soluzione ideale, non sono più sufficientemente rapide ed efficienti in termini di costi per creare prodotti personalizzati e differenziati. Con RunPod, i developer possono sviluppare, addestrare, modulare e lanciare applicazioni o integrazioni di IA full-stack personalizzate nel cloud, in modo affidabile e semplice e su scala globale.

“RunPod sta rapidamente accrescendo sia la sua base di clienti che il suo fatturato, offrendo una piattaforma ampia, veloce e facile da usare che soddisfa le esigenze degli sviluppatori e delle loro applicazioni basate sui modelli”, ha dichiarato Mark Rostick, Vice Presidente e Senior Managing Partner di Intel Capital. “Ho visto RunPod passare da piccola startup che offriva ai singoli sviluppatori un ecosistema per avviare la ricerca e lo sviluppo per un'offerta serverless che consente ai clienti aziendali di modulare i propri prodotti e le proprie soluzioni personalizzate di alto livello”.

La rapida crescita e l'adozione da parte degli sviluppatori hanno reso necessario quasi deduplicare il team nell'ultimo anno, affermandosi come leader della trasformazione alimentata dall'intelligenza artificiale su GPU. La piattaforma ha recentemente lanciato la possibilità di distribuire istanze di calcolo della CPU, un'enorme pietra miliare nella creazione di una soluzione cloud olistica. Questo finanziamento per l'avviamento consentirà a RunPod di migliorare la vita quotidiana degli sviluppatori, di creare nuove partnership e integrazioni per un'esperienza utente senza soluzione di continuità e di offrire ai clienti nuovi ed esistenti la base perfetta per lo sviluppo di modelli di IA personalizzati.

“Man mano che le aziende implementano un maggior numero di applicazioni IA nella produzione, la chiave del successo sarà l'accesso a un'infrastruttura veloce, affidabile e scalabile. Questo è ciò che Zhen, Pardeep e il team hanno creato con la piattaforma RunPod", ha dichiarato Radhika Malik, Partner di Dell Technologies Capital. “Si impegnano a mantenere l'esperienza degli sviluppatori al centro di tutto ciò che fanno. Ciò ha contribuito a un parere molto positivo da parte della comunità e a una crescita impressionante e sostenuta degli utenti”.

Informazioni su RunPod:

RunPod è una piattaforma cloud di GPU distribuita a livello globale che consente agli sviluppatori di distribuire applicazioni di IA full-stack personalizzate, in modo semplice, globale e su scala. Grazie alle offerte principali di RunPod, GPU Instances e GPU Serverless, gli sviluppatori possono progettare, addestrare e scalare applicazioni di IA in un unico cloud in pochi secondi. RunPod si impegna a rendere il cloud computing accessibile e conveniente senza compromettere funzionalità, usabilità o esperienza. Garantisce di mettere a disposizione di privati e aziende una tecnologia all'avanguardia, consentendo loro di sbloccare il potenziale dell'IA e del cloud computing. Per saperne di più su RunPod, visitare il sito https://www.runpod.io/

