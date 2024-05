Boomi semplificherà e accelererà il passaggio a SAP Datasphere

Boomi per SAP semplifica il processo lungo e laborioso di migrazione a SAP Datasphere, la base di SAP per un tessuto di dati aziendali

Più di 200 aziende utilizzano Boomi per connettere e automatizzare i propri sistemi AWS e SAP in modo intelligente

CONSHOHOCKEN, Pa.: Boomi™, leader nel settore dell'automazione e connettività intelligente, oggi ha annunciato una versione migliorata di Boomi for SAP per aiutare ad accelerare la migrazione dei clienti SAP Business Warehouse (SAP BW) a SAP Datasphere. Utilizzando Amazon Web Services (AWS), Boomi mira ad affrontare la sfida critica dei clienti aziendali che devono passare a SAP Datasphere, e liberare il pieno potenziale dei propri dati aziendali in modo economico e semplificato.

Fonte: Business Wire

