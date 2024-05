Vecima e VECTOR TECH SOLUTIONS si assicurano il punto di lancio DAA di Entra® con ASTA-NET in Polonia

VICTORIA, British Columbia: Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi hanno annunciato che VECTOR TECH SOLUTIONS sta installando le soluzioni Entra® SC-1D Access Node e Entra® Access Controller (EAC) per ASTA-NET, un fornitore di telecomunicazioni In Polonia.

La collaborazione evidenzia l'impegno di Vecima ad ampliare la sua presenza nel mercato europeo, con VECTOR TECH SOLUTIONS che fornisce competenze locali come rivenditore Vecima in Polonia. La distribuzione per ASTA-NET offre all'integratore polacco di tecnologia informatica e delle comunicazioni (ICT) un successo immediato per i clienti introducendo il nodo innovativo Remote MACPHY Device (RMD) Distributed Access Architecture (DAA) di Vecima al mercato polacco.

Fonte: Business Wire

