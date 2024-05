Wipro nomina Vinay Firake in qualità di Chief Executive Officer per la divisione dei mercati strategici APMEA

DUBAI, Emirati Arabi Uniti e BENGALURU, India: Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), azienda leader nell'ambito dei servizi tecnologici e della consulenza, ha annunciato oggi la nomina di Vinay Firake in qualità di Chief Executive Officer per l'unità dei mercati strategici (SMU) della regione APMEA (Asia-Pacifico, India, Medio Oriente e Africa), con decorrenza immediata. Vinay farà riferimento a Srini Pallia ed entrerà a far parte anche del comitato direttivo di Wipro.

Vinay lavora in Wipro da 26 anni ed è cresciuto con l'organizzazione, ricoprendo diversi ruoli dirigenziali. Di recente è stato vicepresidente senior e direttore generale della business unit Wipro-Nordics con sede a Stoccolma, dove ha guidato le operazioni in tutti i settori e servizi.

Fonte: Business Wire

