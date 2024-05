HighRadius nominata Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ del 2024 per la terza volta consecutiva

Si colloca al top sia per la completezza della visione che per la capacità di esecuzione.

HOUSTON: HighRadius, leader nello sviluppo della piattaforma per finanza autonoma in relazione all’attività svolta dai direttori finanziari, è stata nominata ancora una volta un Leader nel Gartner Magic Quadrant del 2024 per le applicazioni riguardanti l’intero flusso delle operazioni dalla fatturazione al pagamento.

Il Gartner Magic Quadrant fornisce a chi valuta l’acquisto di tecnologia da aziende una valutazione oggettiva della performance di imprese in competizione fra di loro rispetto alla panoramica del mercato ottenuta da Gartner, completata da recensioni di utenti validate.

Secondo Gartner, “I leader eseguono bene per quanto riguarda la loro visione attuale e sono ben posizionati per il domani”.

Fonte: Business Wire

