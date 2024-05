Hai Robotics implementa la soluzione merci-a-persona nel primo centro di distribuzione SMART di L'Oréal China

SHENZHEN, Cina: Hai Robotics ("Hai") ha unito le forze nell'inaugurazione del Centro di distribuzione SMART di L'Oréal a Suzhou, Cina. Situato all'interno del Suzhou Industrial Park, questo centro di distribuzione dimostra l'attuale impegno di Hai nel sostenere i propri clienti in ogni fase dello stoccaggio con competenze tecniche, servizio di qualità e pronta consegna.

Con un'area di 46.000 metri quadrati, questo centro di distribuzione contiene la soluzione essenziale merci-a-persona di Hai, HaiPick System 1, che comprende 39 ACR (Autonomous Case-handling Mobile Robots, robot mobili autonomi dedicati) multilivello HaiPick A42, oltre a HaiPort e stazioni di lavoro di prelievo da nastro di distribuzione. L'Oréal ora è in grado di gestire ordini D2C (diretti al consumatore) con maggiore flessibilità, efficienza e scalabilità per L'Oréal, senza compromettere l'intelligence e la sostenibilità per le sue operazioni di catena di approvvigionamento.

Fonte: Business Wire

