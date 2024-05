FPT Software e Forthcode collaborano per rivoluzionare le operazioni in volo

HANOI, Vietnam: La società tecnologica globale FPT Software ha recentemente annunciato una collaborazione strategica con Forthcode, un nuovo fornitore di SaaS per soluzioni digitali in volo. L'iniziativa rafforza ulteriormente la competenza e la posizione di leadership di FPT Software nel settore dell'aviazione.

Le due società collaboreranno per elevare il prodotto principale di Forthcode, nGO, una soluzione di automazione digitale per la gestione in volo, compresi fornitori, inventario, approvvigionamento, programmi fedeltà, promozioni, pagamenti e personale, oltre a vendite e servizi in volo. Unendo le solide caratteristiche della piattaforma e l'ampia rete globale di FPT Software, questa iniziativa dovrebbe ampliare la presenza geografica di Forthcode e costituire un'aggiunta cruciale alla gamma di servizi di FPT Software, consentendo alle compagnie aeree di semplificare le operazioni e massimizzare i ricavi complementari.

Fonte: Business Wire

