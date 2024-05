NielsenIQ lancia lo strumento basato sull’IA generativa NIQ Ask Arthur integrandolo in NIQ Discover e mettendo in grado gli utenti di liberare la potenza dei dati

CHICAGO: NielsenIQ (NIQ), leader mondiale nel settore dell’analisi dei dati e delle misurazioni, è lieta di annunciare che ‘NIQ Ask Arthur’ – un innovativo strumento basato sull’IA generativa – è stato integrato in NIQ Discover. Questa soluzione trasformativa offre consigli personalizzati e funzioni di ricerca globale guidati dall’IA, ottimizzando l’analisi dei dati e facilitando decisioni basate su dati concreti. Il lancio di ‘NIQ Ask Arthur’ segna una pietra miliare per NIQ Labs, una delle principali imprese nell’innovazione, pronta ad accelerarne il futuro risolvendo i problemi dei clienti e scoprendo nuovi percorsi di crescita. Impiegando una gamma di investimenti, NIQ Labs utilizza una varietà di risorse relative ai dati, usando strumenti di business intelligence intuitivi e di analisi predittiva basati sull’IA generativa e sull’autorevole scienza dei dati, introducendo la nuova era di prodotti innovativi.

Dotato di funzioni AI conversazionale, ‘NIQ Ask Arthur’ mette in grado gli utenti di esaminare in modo più approfondito set di dati, rivoluzionando le scelte basate sui dati e dimostrando l’impegno di NielsenIQ allo sviluppo di tecniche di analisi all’avanguardia.

NIQ Discover, una soluzione avanzata di visualizzazione dei dati, accelera l’accesso a dati approfonditi e utili da parte delle imprese di vendita al dettaglio e dei produttori di beni di largo consumo. Crea percorsi nuovi, intuitivi a dati preziosi, sfruttando la potenza di dati su richiesta attinti da vari set di dati. È stata progettata per aiutare i retailer e i produttori di beni di largo consumo a ottenere dati approfonditi e utili più rapidamente e a misurare ciò che è più importante per la loro attività e a tenerne traccia da una singola piattaforma centralizzata.

NIQ Ask Arthur in NIQ Discover rende possibile scoprire con più efficacia dati approfonditi e utili che permettono di arricchire la storia del brand e democratizzare l’accesso ai dati. Utenti attuali e nuovi possono scoprire informazioni, tendenze e schemi significativi che altrimenti passerebbero inosservati e che li portano alle aree più importanti di analisi. Noi di NIQ offriamo la “vista completa”: Full View™ e manteniamo lo standard più elevato di precisione e qualità dei dati. L’IA generativa aiuterà gli utenti NIQ Discover a decifrare una varietà di formati e rispondere a complesse domande di natura commerciale.

“La visione di sfruttare l’IA per assistere nell’analisi dei dati e nella narrazione è incredibilmente potente. Democratizzare l’accesso ai dati e la loro analisi è cruciale per aiutare gli utenti a prendere decisioni basate su dati concreti e dare impulso all’innovazione. ‘NIQ Ask Arthur’ libera la potenza dell’analisi sulla piattaforma Discover”, spiega Troy Treangen, Direttore prodotti presso NIQ.

NIQ Ask Arthur in Discover consente agli utenti di risparmiare tempo suggerendo proattivamente dati approfonditi e utili e semplificando la navigazione nei dati attraverso un’esperienza integrata basata sull’IA conversazionale.

Grazie all’investimento effettuato da NIQ nella piattaforma NIQ avanzata, combinato con la nostra varietà di dati e vasta competenza nel settore, NIQ Ask Arthur offre ai clienti valore ineguagliato.

NIQ è posizionata in modo ottimale per comprendere i dati e le domande di natura commerciale che aiutano i brand a svelare la loro storia. La sua agilità e le strategie di implementazione rapida le hanno permesso di fare progressi tecnologici significativi. L’anno scorso la piattaforma NIQ Discover ha realizzato una crescita straordinaria, passando da 2.500 utenti a gennaio 2023 allo straordinario numero di 40.000 in 71 paesi oggi, dimostrando la vasta scala dell’espansione tecnologica di NIQ. Questa capacità di implementare velocemente la tecnologia, migliorare il coinvolgimento degli utenti e stabilire una presenza globale sottolinea le innovazioni e l’agilità senza precedenti di NIQ nel settore tecnologico. Questi progressi permettono di attingere più facilmente e in tempi inferiori dati approfonditi e utili da diversi settori, canali e prodotti, promuovendo la velocità per acquisire dati preziosi (“speed-to-insight”) su scala senza precedenti per offrire la “vista completa”: Full View™.

Informazioni su NIQ

NIQ è la principale azienda mondiale di intelligence sui consumatori, fornendo la comprensione più completa del loro comportamento di acquisto e rivelando nuovi percorsi di crescita. Nel 2023 NIQ si è fusa con GfK, creando un leader del settore con portata globale ineguagliata. Oggi NIG ha operazioni in oltre 95 paesi, che rappresentano il 97% del PNL mondiale. Con un lettura olistica del settore retail e i più completi dati approfonditi e utili sui consumatori – forniti con analisi avanzate attraverso piattaforme all’avanguardia – NIQ offre la “vista completa”: Full View™.

Fonte: Business Wire

