Il nuovo Murata LCT ridefinisce la soppressione del rumore degli alimentatori riducendo il numero e il costo dei componenti

KYOTO, Giappone: Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) presenta un progresso significativo nel settore dei componenti elettronici con il lancio dell’innovativo L Cancel Transformer (LCT). Questo importante prodotto è il primo del suo tipo e può neutralizzare l’induttanza in serie equivalente di un condensatore, ottimizzandone le proprietà di riduzione del rumore. Basata sull’esclusiva tecnologia del multistrato ceramico sviluppata da Murata, questa soluzione innovativa consente agli ingegneri di ridurre il rumore del sistema al contempo contenendo i costi e il numero dei componenti.

Mentre aumenta la richiesta di componenti elettronici miniaturizzati e altamente funzionali, il problema del rumore elettromagnetico diventa sempre più rilevante per molti settori.

Fonte: Business Wire

