Gli eventi MWC utilizzano la tecnologia Regula per la verifica dell’identità per il quarto anno consecutivo

La GSMA, un’organizzazione globale che conduce la più grande conferenza ed esposizione al mondo per ecosistemi mobili in diversi continenti – il Mobile World Congress (MWC) annuale – ha scelto Regula come provider per la verifica dell’identità per l’evento di Barcellona . Nel solo 2024 le soluzioni Regula hanno consentito l’accesso veloce e regolare a oltre 100.000 partecipanti all’evento.

RESTON, Virginia: L’MWC attrae migliaia di visitatori – rappresentanti di operatori mobili, produttori di dispositivi, aziende che sviluppano tecnologie, vendor e titolari di contenuti. Per garantire la sicurezza di chiunque, la GSMA in genere conduce procedure complete di registrazione e di validazione dell’identità per ciascun partecipante.

Fonte: Business Wire

