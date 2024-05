NetApp e Lenovo offrono una soluzione di infrastruttura convergente ottimizzata per l'IA generativa

La soluzione per infrastrutture semplice, conveniente e potente rende l'IA più accessibile per le imprese

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda attiva nell'ambito delle infrastrutture per dati intelligenti, ha annunciato oggi il lancio di NetApp AIPod con i server Lenovo ThinkSystem per NVIDIA OVX, un'infrastruttura convergente ottimizzata per l'era dell'IA generativa. NetApp e Lenovo hanno mantenuto una solida relazione per oltre cinque anni e stanno portando la loro partnership al livello successivo con l'introduzione di questa soluzione semplice, conveniente e potente per l'IA aziendale. La nuova soluzione per infrastrutture convergenti supporterà i microservizi di inferenza di NVIDIA NIM, la piattaforma software NVIDIA AI Enterprise per lo sviluppo e l'implementazione dell'IA generativa e la Retrieval-Augmented Generation (RAG) per consentire ai clienti di avvalersi dei loro dati privati proprietari per l'IA senza addestramento dei modelli su larga scala.

Fonte: Business Wire

