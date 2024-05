Xsolla pubblica la relazione trimestrale sul futuro del gaming e l'evoluzione del settore: un'analisi preliminare delle metriche della primavera 2024 e delle prossime tendenze

Le tendenze principali includono il segmento del mobile gaming in rapida crescita, l'impatto delle recenti normative, l'integrazione di blockchain e IA e gli investimenti in equità e inclusione nel settore dei giochi

LOS ANGELES: Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, ha pubblicato oggi "The Xsolla Report: The State of Play" (La relazione Xsolla: il punto sulla situazione), edizione primavera 2024. Lanciata in concomitanza con la Game Developers Conference (GDC) 2024, questa approfondita relazione offre preziose informazioni sulle tendenze emergenti e sui cambiamenti cruciali che influenzeranno il settore gaming a breve e lungo termine. La relazione pone le basi per delineare in maniera importante il futuro del mobile gaming, approfondire le connessioni accademiche all'interno dell'ecosistema gaming e ridefinire i modelli di investimento.

In un'epoca in cui il mobile gaming detiene una quota del 49% del mercato globale nel 2023, questa edizione di "The State of Play" getta luce sull'evoluzione del panorama del mobile gaming. La relazione esplora i progressi in tema conformità e regolamentazione globale, tra cui il Digital Markets Act in Europa e le nuove strategie di coinvolgimento dei giocatori, con uno sguardo al potenziale futuro della monetizzazione e della distribuzione del mobile gaming. Anche l'impatto del gioco multipiattaforma e l'importanza di modelli di monetizzazione innovativi sono oggetto di discussione, fornendo spunti di riflessione per gli sviluppatori e gli operatori del settore.

"The State of Play" sottolinea l'importanza del mondo accademico per la crescita e la diversificazione dell'industria del gaming. Programmi e iniziative educative, nonché la promozione della diversità e dell'inclusione all'interno della community del settore dei giochi, sono un motore per lo sviluppo di talenti. Questa edizione sottolinea la relazione simbiotica tra l'industria del gaming e le istituzioni accademiche, dando risalto ai programmi che hanno un impatto significativo sugli studenti e sul settore stesso.

Berkley Egenes, direttore marketing e della crescita di Xsolla, commenta: "Nel presentare l'ultima edizione di 'The State of Play', non ci limitiamo a condividere le informazioni sul settore, ma sosteniamo una visione trasformativa: la parità di accesso per chiunque. Questa iniziativa va oltre il nostro impegno per l'innovazione e la crescita dell'industria del gaming. Si tratta di abbattere le barriere per garantire che ogni sviluppatore, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, abbia l'opportunità di mostrare la propria creatività e raggiungere un pubblico globale. Il nostro obiettivo è fornire piattaforme e strumenti che agevolino le opportunità creative, l'esposizione internazionale e lo sviluppo di progetti unici, assicurando che il futuro del gaming sia accessibile a tutti. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare ogni giocatore e sviluppatore in tutto il mondo, assicurando che il panorama dei giochi sia tanto vario e dinamico quanto la sua community".

La relazione offre un'analisi approfondita dell'attuale clima di investimento dell'industria dei giochi, comprese le tendenze di finanziamento, le fusioni e le acquisizioni. La relazione delinea i cambiamenti nei modelli di investimento, dall'apice del boom indotto dalla pandemia a un approccio più misurato nel 2024. "The State of Play" fornisce una tabella di marcia per orientarsi tra gli aspetti finanziari del settore, offrendo approfondimenti sulle opportunità strategiche di investimento e prevedendo le tendenze future.

Con il commento di esperti del settore come Mukul Aurora, cofondatore di Appsoleut Games; Mariusz Gasiewski, CEO di Mobile Gaming e Apps Lead di Google; Karla Reyes, fondatrice e direttrice di studio di Anima Interactive, "Xsolla Report: The State of Play" è ora disponibile per il download gratuito. Per assicurarvi la vostra copia e ottenere preziose informazioni sull'industria del gaming, visitate il nostro sito web: xsolla.pro/txr-spring24

Informazioni su Xsolla

Fonte: Business Wire

