Il broker per trading online Taurex lancia una nuova app che semplifica il trading per tutti

DUBAI, Emirati Arabi Uniti: Progettata partendo dalla premessa che il trading dovrebbe essere accessibile a tutti, l'app per trading Taurex è stata lanciata oggi, introducendo semplicità nei mercati finanziari spesso complicati. Sviluppata per soddisfare le esigenze dei trader moderni di ogni livello, l'app fornisce una piattaforma intuitiva e senza soluzione di continuità per il trading di oltre 1.500 CFD su forex, azioni, metalli, materie prime, indici e criptovalute.

"Siamo entusiasti di presentare l'app di trading Taurex, una novità assoluta nel panorama del trading online", ha dichiarato Nick Cooke, CEO di Taurex. "L'idea era chiara: eliminare le complessità insite al trading fornendo una piattaforma in cui la sicurezza e la semplicità rappresentano le basi". Il design intuitivo dell'app mira a semplificare le interazioni del trading, rendendo il processo più accessibile e diretto per tutti".

Fonte: Business Wire

