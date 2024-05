Diligent annuncia il lancio di un dashboard di gestione del rischio aziendale basato su dati proprietari Moody’s che fornisce una visualizzazione completa del rischio esterno

Il dashboard combina la vasta serie di dati proprietari Moody’s con le funzioni di reporting all’avanguardia Diligent per fornire ai massimi dirigenti e al consiglio di amministrazione una visualizzazione completa dell’esposizione al rischio

NEW YORK: Diligent, una delle principali imprese SaaS nel settore del governo d’impresa, gestione del rischio e compliance (GRC, governance, risk management & compliance) oggi ha annunciato il lancio di un dashboard di gestione del rischio aziendale (ERM, Enterprise Risk Management) primo nel suo genere basato su dati di mercato di valore ineguagliato proprietari di Moody’s (NYSE: MCO), leader nella produzione di importanti dati, approfonditi e utili, sul rischio esponenziale. Il dashboard aiuterà i direttori rischio (CRO), i direttori finanziari (CFO), i direttori dell’ufficio legale e altri professionisti della prevenzione del rischio a monitorare i fattori di rischio, aggregare i risultati e presentare una relazione chiara e completa al consiglio di amministrazione per consentire di prendere decisioni basate su dati concreti e di conseguire risultati positivi a lungo termine per l’azienda.

Fonte: Business Wire

