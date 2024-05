Cognite Data Fusion® disponibile ora su Google Cloud in Arabia Saudita

Cognite Data Fusion® su Google Cloud offrirà strumenti avanzati di apprendimento automatico e IA per creare informazioni fruibili, migliorare l'efficienza operativa e guidare la trasformazione digitale in diversi settori.

RIYADH, Arabia Saudita: Cognite, leader globalmente riconosciuto nel settore del software industriale, ha annunciato oggi che il suo prodotto di punta per Industrial DataOps, Cognite Data Fusion ® , è ora disponibile su Google Cloud in Arabia Saudita. Questa collaborazione strategica integra la gestione di dati leader e l'intelligenza artificiale (IA) sicura e affidabile di Cognite con la potente infrastruttura e le capacità di analisi di dati di Google Cloud, consentendo ai clienti di migrare senza problemi i loro dati al cloud, garantendo in tal modo scalabilità, flessibilità e sicurezza, offrendo ai clienti in Arabia Saudita un facile accesso ai loro dati industriali complessi.

Fonte: Business Wire

