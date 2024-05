Il SoC per smart watch Actions Technology ha adottato l’IP-core per GPU 2.5D VeriSilicon

Offre funzionalità di elaborazione grafica vettoriale di alta qualità, dalle prestazioni elevate per dispositivi intelligenti da indossare al polso

SHANGHAI: VeriSilicon (688521.SH) oggi ha annunciato che Actions Technology (688049.SH), un’azienda che sviluppa dispositivi a semiconduttori fabless per AioT a bassa potenza, ha adottato l’IP-core per la GPU (Graphics Processor Unit) 2.5D ricco di funzioni ed efficiente riguardo al consumo di potenza VeriSilicon per la serie di SoC (System-on-Chip) per smart watch Bluetooth a doppia modalità altamente integrati ATS3085S e ATS3089.

Con elevata frequenza dei fotogrammi e basso consumo di potenza, i SoC per smart watch Actions Technology serie ATS3085S e ATS3089 offrono prestazioni di visualizzazione grafica eccellenti mediante l’acceleratore hardware a doppia GPU 2D+2.5D e il supporto per la decodifica hardware JPEG. Grazie all’alto livello di integrazione questi SoC consentono a un singolo chip di pilotare le schermate, eseguire algoritmi per attività sportive e la salute, effettuare chiamate Bluetooth, eseguire la decodifica audio locale e realizzare trasmissioni audio Bluetooth per cuffie TWS (True Wireless Stereo), offrendo soluzioni complete a singolo chip Bluetooth in doppia modalità che supportano Bluetooth 5.3 a bassa potenza per prodotti finali quali smart watch e smart bracelet.

Fonte: Business Wire

