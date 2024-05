NetApp presenta lo storage di dati unificato sviluppato per l'era dell'IA

L'infrastruttura di dati intelligente alimentata dal nuovo array AFF A-Series con servizi di dati integrati mette il turbo all'IA e semplifica ogni carico di lavoro su larga scala

SAN JOSE, California: NetApp® (NASDAQ: NTAP), l'azienda di infrastrutture dati intelligenti, ha annunciato oggi il lancio di nuovi sistemi leader AFF A-Series in grado di alimentare i carichi di lavoro IT più esigenti che i clienti devono gestire, tra cui GenAI, VMware e i database aziendali. NetApp ha presentato inoltre capacità ampliate all'interno del suo portafoglio per aiutare i clienti a operare in modo più efficiente, sfruttando i loro dati per guidare l'innovazione.

Nell'era dell'IA, le organizzazioni sono sottoposte a pressione per accelerare l'innovazione, sbloccare nuove esperienze cliente, sconfiggere le minacce informatiche e ottenere una produttività ancora maggiore.

Fonte: Business Wire

