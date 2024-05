CRN inserisce Noel Loughrin, Katherine Hou e Kristen Petruzzelli di Laserfiche nell’elenco 2024 Women of the Channel

LONG BEACH, California: Laserfiche – leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione intelligente di contenuti – oggi ha annunciato che CRN®, un brand di The Channel Company, ha inserito Noel Loughrin, Katherine Hou e Kristen Petruzzelli nell’elenco Women of the Channel per il 2024.

Queste leader di canale costituiscono uno dei fattori fondamentali del successo di Laserfiche – la crescita della competenza e della presenza nei canali di Laserfiche in vari settori. Loughrin, Hou e Petruzzelli si impegnano per fornire le risorse e il supporto che consentono alle imprese che sviluppano soluzioni di dare impulso alla trasformazione digitale in aziende di tutto il mondo.

Fonte: Business Wire

