Wolters Kluwer ridefinisce la gestione delle prestazioni aziendali con l'annuncio della piattaforma intelligente CCH Tagetik alimentata dall'IA

La nuova piattaforma, prima di questo tipo, si avvale della più recente tecnologia IA generativa e obiettiva per alimentare la suite completa di soluzioni CPM dell'azienda

NEW YORK: Wolters Kluwer, leader globale nell'ambito di informatica, software e servizi per i professionisti, ha annunciato oggi la sua piattaforma intelligente alimentata dall'IA CCH Tagetik, sviluppata per trasformare in modo digitale l'efficienza, la precisione e la capactià strategica dell'incarico del CFO.

Ralf Gärtner, vicepresidente senior e direttore generale, Corporate Performance Management (CPM) Solutions a Wolters Kluwer, ha affermato: "Siamo i primi a portare sul mercato una piattaforma intelligente alimentata dall'IA che ottimizza un'intera suite di soluzioni CPM."

Fonte: Business Wire

