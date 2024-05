La Worldcoin Foundation lancia come open source un sistema SMPC di "segretezza totale" che aiuta le organizzazioni a rafforzare le protezioni di sicurezza per i dati biometrici

La Worldcoin Foundation dispone di una sicurezza avanzata dei dati grazie alla computazione multiparte sicura; eliminati i vecchi codici dell'iride

INTERNET, ovunque / George Town, Isole Cayman: La Worldcoin Foundation oggi ha annunciato il lancio come open source di un innovativo sistema di computazione multiparte sicura (SMPC). La soluzione, già disponibile in un repository GitHub e utilizzabile da qualsiasi organizzazione, punta a fissare un nuovo standard per la protezione dei dati, tra cui quelli biometrici. La Worldcoin Foundation ha inoltre annunciato l'eliminazione in tutta sicurezza del precedente sistema di controllo dell'unicità, tra cui i codici dell'iride, dopo la migrazione di questi ultimi verso il nuovo sistema SMPC.

Fonte: Business Wire

