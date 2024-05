Vochlea Music sceglie Verimatrix XTD

Verimatrix aiuta a prevenire l'utilizzo non autorizzato dell'applicazione di editing musicale in rapida diffusione della società, utilizzata da produttori, cantanti, cantautori, musicisti e beatboxer di tutto il mondo

AIX-EN-PROVENCE, Francia e SAN DIEGO: Verimatrix, (Euronext Parigi: VMX), leader nell'alimentare il moderno mondo connesso con una sicurezza orientata alle persone, oggi ha annunciato che la britannica Vochlea Music ha scelto Verimatrix XTD per la sicurezza delle sue applicazioni desktop Dubler Studio Kit e Dubler 2.

Offrendo tecnologia di riconoscimento vocale in tempo reale per la creazione di musica, le tecnologie proprietarie di Vochlea voice-to-MIDI (Musical Instrument Digital Interface, interfaccia digitale con strumento musicale) e AI Audio Engine (Motore audio potenziato dall'AI) consentono agli utenti di connettere in maniera unica la mente e il software di creazione musicale. La tecnologia è stata riconosciuta a livello internazionale come un SXSW Accelerator Pitch Event Winner (Vincitore dell'evento di lancio del SXSW) e ha ricevuto un NAMM High Tech Innovation Award, oltre a un Web Summit Music Tech Award.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita