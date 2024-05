Vattenfall approda online con la soluzione di gestione dei dati relativi all'energia di Hansen

MELBOURNE, Australia: Hansen Technologies (ASX:HSN), fornitore leader globale di software e servizi per i settori dell'energia, idrico e delle comunicazioni, è lieta di annunciare che Vattenfall, uno dei principali produttori e rivenditori di energia in Europa, ha inaugurato con successo la sua presenza online con Hansen EDM, parte della suite Hansen per energia e utilities, per soddisfare i suoi requisiti di gestione dei dati in ambito energetico. In tal modo, Vattenfall è entrata a far parte del numero crescente di importanti società energetiche che hanno adottato questa soluzione leader del mercato.

I settori di attività di Vattenfall cercavano un partner tecnologico e di soluzioni che permettesse all'azienda energetica di modernizzare la propria architettura di sistema e di armonizzarla in un'unica piattaforma centralizzata per tutte le operazioni di riconciliazione.

Fonte: Business Wire

