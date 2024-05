Nel 2030 il mercato dei prodotti contraffatti raggiungerà 1,67 trilioni di euro - Corsearch

Un euro su venti speso nel 2030 potrebbe essere destinato a prodotti contraffatti

Corsearch lancia la tecnologia Corsearch Zeal per consentire ai proprietari dei marchi di proteggere la proprietà intellettuale contro questo problema

LONDRA: Corsearch, fornitore leader di soluzioni per la protezione dei marchi, ha condiviso oggi una ricerca secondo cui le dimensioni del commercio globale di merci contraffatte potrebbero raggiungere 1,67 trilioni di euro entro il 2030, con un aumento del 75% rispetto al 2023 e una crescita 3,6 volte superiore a quella prevista per l'economia globale per lo stesso periodo. 1

Secondo i calcoli di Corsearch, nel 2023 le contraffazioni rappresentavano il 3,3% del commercio globale e nel 2030 saliranno al 5%: ciò significa che 1 euro su 20 spesi a livello globale in prodotti potrebbe essere pagato per merci contraffatte.

Nel 2022, l'attività economica complessivamente dispersa dalla contraffazione - vale a dire il costo per i marchi e i produttori - ammontava a 1,02 trilioni di euro, con una perdita di 162 miliardi di euro per il gettito fiscale delle vendite a livello mondiale e un impatto su 5,4 milioni di posti di lavoro. 2

Oltre all'impatto economico globale negativo della contraffazione, i prodotti falsi hanno un effetto dannoso sulla reputazione dei marchi, riducendo la fiducia dei clienti e mettendo a rischio la sicurezza dei consumatori.

Corsearch ha riconosciuto la necessità di innovazioni e soluzioni avanzate per la protezione dei marchi per affrontare questa sfida e oggi ha lanciato la sua ultima piattaforma tecnologica, Corsearch Zeal. La piattaforma utilizza l'intelligenza artificiale per garantire la rimozione di prodotti falsi e contraffatti da Internet, consentendo al team di esperti di Corsearch di concentrarsi sui problemi più gravi per i marchi e i consumatori e di individuare la fonte dell'attività illecita.

Utilizzando la piattaforma Corsearch Zeal, i marchi possono andare oltre per identificare l'origine del problema, riducendo le perdite e i danni derivanti dal commercio di prodotti contraffatti e proteggendo i consumatori.

Simon Baggs, presidente della divisione Brand & Content Protection di Corsearch, ha commentato:

“La rapida espansione dell'industria della contraffazione potrebbe assorbire fino al 5% dell'economia globale dei beni entro il 2030 e quindi rappresenta una minaccia significativa per i marchi. È necessario adottare misure urgenti, ed è per questo che oggi lanciamo la nostra nuova piattaforma Corsearch Zeal. La tecnologia consente di raccogliere una grande quantità di dati, permettendo ai marchi di collaborare per bloccare le vendite online e di individuare il problema alla fonte. Senza questo sforzo, stimiamo che entro il 2030 un euro su venti sarà speso in prodotti contraffatti, una cifra preoccupante per i marchi già alle prese con il problema nel 2024.

“Corsearch Zeal dimostra la nostra continua dedizione all'innovazione e alla fornitura di una protezione del marchio senza pari di fronte a questa sfida crescente. Con Corsearch Zeal e il nostro team di esperti, vogliamo fornire le soluzioni più avanzate, consentendo ai marchi di lavorare insieme per proteggere i loro consumatori.”

Note agli editori

Metodologia

I calcoli di Corsearch si basano sui seguenti dati:

Commercio globale totale di beni: 31.000 miliardi di dollari ( Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo ) (2023)

Crescita totale del commercio mondiale di beni fino al 2030: 2,3% ( Boston Consulting Group )

Commercio totale di merci contraffatte, 2023: 1,023 trilioni di dollari (dati OCSE) (2023)

Perdita dell'occupazione: 4,2-5,4 milioni di posti di lavoro ( Frontier Economics )

Costo della perdita di attività economiche legittime a causa della contraffazione: 1.106 miliardi di dollari ( Frontier Economics & Corsearch calculation) (2022)

Impatto sul gettito fiscale delle vendite: 174 miliardi di dollari ( Frontier Economics & Corsearch calculation)

8,3% CAGR nel commercio di contraffazioni (calcolo Corsearch, basato su dati della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, OCSE e dati EUIPO)

Per la conversione della valuta in EUR, i tassi FX sono accurati al 09/05/24.

