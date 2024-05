BYD lancia in Messico il primo pickup di BYD SHARK

BYD SHARK, il primo pick-up di BYD, fa il suo debutto mondiale ed è stato ufficialmente lanciato in Messico.

Equipaggiato di piattaforma DMO, BYD SHARK raggiunge miglioramenti nella sicurezza, potenza, capacità off-road, intelligenza e comfort.

BYD SHARK sbarcherà in altri Paesi e regioni nel prossimo futuro.

CITTÀ DEL MESSICO: Il 14 maggio BYD lancia in Messico il suo primo pick-up, BYD SHARK. Posizionato come nuovo pick-up di lusso intelligente dal punto di vista energetico, BYD SHARK è dotato della piattaforma DMO Super Hybrid Off-road e rappresenta l'ultima aggiunta al portafoglio di prodotti BYD. Questo modello, progettato per il mercato globale, segna il primo lancio globale di BYD al di fuori della Cina e promette di ridefinire il mercato globale dei pick-up ibridi plug-in con una tecnologia avanzata e diverse caratteristiche incentrate sull'utente.

Il lancio del prodotto, a tema Hybrid Power, Wild Spirit sfoggia un insieme interessante di esperienze intelligenti innovative e scenari fuoristrada estremi, trasformandosi in un “parco a tema tecnologico” pieno di divertimento e di interazioni esplorative. Con oltre 1.000 ospiti presenti, l'evento ha visto il debutto di BYD SHARK.

Stella Li, Vice Presidente Esecutivo di BYD e CEO di BYD Americhe, ha dichiarato: “In qualità di leader globale delle nuove tecnologie energetiche, BYD rimane impegnata a creare soluzioni innovative per gli utenti di tutto il mondo. Con l'introduzione del nostro primo pick-up a nuova energia, BYD SHARK, siamo pronti a ridefinire il panorama dei pick-up a carburante convenzionale attraverso una tecnologia avanzata, offrendo agli utenti uno stile di vita caratterizzato da opportunità illimitate”. BYD inaugura così l'era dei pickup a nuova energia a livello globale”.

Sfruttare il potere del design per creare pick-up personalizzati e funzionali

Come pick-up di dimensioni medio-grandi, BYD SHARK vanta un interasse di 3.260 millimetri, con un rapporto del 59,7%, che assicura un'esperienza di guida spaziosa e indicatrice di benestare. Alla guida dal direttore del design BYD, Wolfgang Egger, il design del veicolo trae ispirazione dagli squali, fondendo senza soluzione di continuità tecnologia futuristica e potenza pura. Il veicolo è dotato di luci a LED a tutta lunghezza nella parte anteriore, che ricordano la bocca aperta di uno squalo, che trasuda una presenza feroce e accattivante. Le proporzioni laterali, segnate da linee fluide della carrozzeria, rispecchiano il movimento aggraziato di uno squalo nelle acque profonde. Nella parte posteriore, una luce posteriore a tutta larghezza, ispirata alla pinna di coda dello squalo, sottolinea con eleganza la fusione di estetica naturale e tecnologica.

Il design degli interni è stato ideato da Michele Jauch-Paganetti, Direttore design d'interni di BYD, che si è ispirato alle console delle astronavi. Con un quadro strumenti LCD da 10,25 pollici e uno schermo rotante adattivo da 12,8 pollici, l'abitacolo di BYD SHARK stabilisce un nuovo standard di funzionalità e di ambiente moderno. Inoltre, i sedili della fila posteriore, con capacità di reclinazione di 27 gradi, rivoluzionano il design convenzionale dei sedili posteriori dei pick-up, offrendo un mix di comfort e tecnologia di lusso all'interno del suo cockpit intelligente.

Utilizzare le nuove tecnologie energetiche per migliorare la versatilità e l'affidabilità dei pick-up

La piattaforma super ibrida off-road DMO, tecnologia di base di BYD SHARK, rappresenta un'innovazione rivoluzionaria, in grado di coniugare perfettamente la robusta capacità off-road e le caratteristiche di sicurezza con il comfort di un SUV, il tutto preservando un'impressionante efficienza energetica. Questa tecnologia integra in modo innovativo un telaio non portante progettato per gli ibridi, il primo gruppo di trazione longitudinale EHS al mondo, la tecnologia Cell to Chassis (CTC), il gruppo di trazione posteriore progettato per i pick-up e le sospensioni indipendenti a quadrilatero nella parte anteriore e in quella posteriore, con un equilibrio perfetto di prestazione e comfort.

In termini di potenza, BYD SHARK, con il suo gruppo propulsore a trazione posteriore dedicato, il sistema ibrido elettrico EHS e il motore 1.5T ad alta potenza, raggiunge una potenza di picco di oltre 430 cavalli, equivalente a un motore V8 da 4.0L. L'accelerazione da 0 a 100 chilometri avviene in soli 5,7 secondi, superando di gran lunga gli altri modelli della sua categoria di pick-up.

Inoltre, sfruttando l'abilità dell'AWD elettrico intelligente, BYD SHARK è in grado di regolare con precisione la distribuzione della coppia tra le ruote anteriori e posteriori in pochi millisecondi, allineandosi al coefficiente di aderenza ottimale su diversi tipi di superfici stradali. La robusta potenza combinata con un preciso controllo elettronico segna un cambiamento di paradigma rispetto ai sistemi AWD convenzionali basati sul carburante, offrendo un livello superiore di affidabilità e facilità agli utenti di pick-up che cercano l'avventura off-road.

Inoltre, la tecnologia DMO aiuta i pick-up a superare il rompicapo dell'elevato consumo energetico e dell'inquinamento ambientale. Rispetto agli altri pick-up a carburante della sua categoria, il BYD SHARK raggiunge una riduzione del 40% del consumo di carburante, anche quando i livelli di batteria sono bassi e in questo modo ridefinisce la percezione dei pick-up come veicoli ad alto consumo energetico.

Inoltre, come modello ibrido plug-in, BYD SHARK, raggiunge una notevole autonomia, grazie alla doppia modalità di alimentazione, elettrica e a combustibile. Con un'autonomia di crociera di 840 km in condizioni NEDC e un'autonomia EV pura di 100 km, è in grado di affrontare senza problemi il pendolarismo urbano e i viaggi interstatali.

Oltre alle prestazioni e all'esperienza di guida eccezionali, BYD SHARK dà priorità alla massima sicurezza. Integrando la sicurissima batteria Blade e un telaio in acciaio estremamente resistente grazie alla tecnologia CTC, garantisce un'efficacissima protezione. La batteria Blade funziona sia come unità energetica che come componente strutturale, rafforzando la sicurezza della batteria e del veicolo con una protezione a più livelli. Inoltre, un aumento del 22% della rigidità torsionale della scocca migliora in modo significativo la maneggevolezza e la stabilità, rafforzando l'affidabilità sui terreni fuoristrada più impegnativi.

BYD SHARK vanta un sistema di sospensioni anteriori e posteriori a quadrilatero indipendente, che bilancia l'agilità di guida e il comfort dei passeggeri per offrire un'esperienza di guida e di spostamento ineguagliabile. Costruito sulla base dell'architettura della tecnologia super ibrida DM, la modalità a motore comprende oltre l'80% delle condizioni di lavoro complete, consentendo un viaggio sereno e tranquillo.

Inoltre, BYD SHARK offre una maggiore espandibilità e magiori possibilità di modifica per soddisfare le esigenze individuali di ogni utente. Grazie alla funzione VTOL (vehicle-to-load), il veicolo si trasforma in una “centrale elettrica mobile”, in grado di soddisfare una miriade di esigenze e scenari di alimentazione all'aperto, ampliando così la praticità e il divertimento degli appassionati di pick-up.

Sfruttare la tecnologia intelligente per migliorare la sofisticazione e la praticità dei pick-up

Grazie alla tecnologia intelligente, l'abitacolo intelligente di BYD SHARK può integrarsi con un ecosistema vasto e diversificato. Grazie alle funzionalità di controllo vocale, gli utenti possono gestire senza sforzo le modalità di guida, regolare le impostazioni dell'aria condizionata, gestire la riproduzione musicale ed eseguire altre operazioni intelligenti attraverso semplici comandi vocali, migliorando notevolmente la praticità e il comfort di guida.

BYD Cloud Service permette agli utenti di gestire a distanza il proprio veicolo tramite dispositivi mobili, permettendo impostazioni personalizzate come la preattivazione dell'aria condizionata e la regolazione della ventilazione e del riscaldamento dei sedili. Inoltre, BYD SHARK introduce la tecnologia della chiave digitale NFC, che consente agli utenti di accedere al veicolo senza una chiave fisica, utilizzando solo uno smartphone o altri dispositivi intelligenti, migliorando così l'esperienza del veicolo intelligente a nuova energia.

L'applicazione della funzione head-up display garantisce al conducente l'accesso costante alle informazioni cruciali per la guida, migliorandone notevolmente la sicurezza. Inoltre, il veicolo incorpora una telecamera panoramica ultra-grandangolare da 540 gradi, che consente al conducente di osservare l'ambiente circostante e la parte inferiore del veicolo, semplificando la scelta del percorso durante la guida fuoristrada.

BYD SHARK inaugura l'era del pick-up a nuova energia a livello globale.

Sfruttando oltre due decenni di importante esperienza nel settore delle automobili a nuova energia, il pick-up di lusso intelligente BYD SHARK emerge come punto di riferimento per la sostenibilità e la tecnologia, stabilendo nuovi standard nel settore dei pick-up a nuova energia. Nel prossimo futuro, BYD SHARK sbarcherà in altri Paesi e regioni, offrendo agli utenti di tutto il mondo un'esperienza di guida rivoluzionaria.

BYD ha accolto con coerenza una filosofia di sviluppo che affonda le sue radici nel principio “basato sulla tecnologia e orientato all'innovazione”. Guidata dalla sua strategia di globalizzazione, BYD sta accelerando la diffusione delle automobili a nuova energia in numerosi Paesi. Attualmente, l'impronta dei suoi veicoli a nuova energia è presente in oltre 80 Paesi e regioni, tra cui Giappone, Germania, Australia, Brasile ed Emirati Arabi Uniti, ottenendo grandi risultati in vari mercati e guidando l'ondata di innovazioni tecnologiche nell'industria automobilistica globale.

Informazioni su BYD

BYD è una multinazionale high-tech dedicata allo sfruttamento delle innovazioni tecnologiche per una vita migliore. Fondata nel 1995 come produttore di batterie ricaricabili, ora vanta una presenta commerciale nel settore degli autoveicoli, del trasporto ferroviario, delle nuove energie e dell'elettronica, con oltre 30 parchi industriali in Cina, Stati Uniti, Canada, Giappone, Brasile, Ungheria, e India. Dalla generazione e l'accumulo di energia alle sue applicazioni, BYD si impegna a fornire soluzioni energetiche a zero emissioni e a ridurre la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. La sua nuova presenza nel settore dei veicoli elettrici ora interessa 6 continenti, oltre 80 Paesi e regioni e più di 400 città. Quotata alle Borse valori di Hong Kong e di Shenzhen, è nota per essere un'azienda inclusa nella classifica Fortune Global 500 che propone innovazioni per un mondo più verde.

Informazioni su BYD Auto

Fondata nel 2003, BYD Auto è la specialista degli autoveicoli controllata da BYD, la multinazionale high-tech che punta a migliorare la qualità della vita grazie alle innovazioni tecnologiche. Nell'obiettivo di accelerare la transizione ecologica del settore globale dei trasporti, BYD Auto si concentra sullo sviluppo di veicoli elettrici puri e ibridi ricaricabili. L'azienda ha conquistato la competenza nelle tecnologie di base dell'intera catena industriale dei veicoli a nuova energia come batterie, motori elettrici e controller elettronici. In questi ultimi anni ha registrato importanti progressi tecnologici, tra cui le batterie lamellari, la tecnologia superibrida DM-i, la piattaforma e 3.0, la tecnologia CTB, la piattaforma e⁴, il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus di BYD e il sistema superibrido DMO. Al vertice delle vendite di automobili a nuova energia in Cina per 10 anni consecutivi, è la prima casa automobilistica al mondo ad aver abbandonato la produzione di veicoli a carburanti fossili per passare a quelli elettrici.

