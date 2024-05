Brightcove nominato Leader nel rapporto "The Aragon Research Globe for Enterprise Video, 2024" per il terzo anno consecutivo

BOSTON: Brightcove (Nasdaq: BCOV), l'azienda per tecnologie di streaming più affidabile al mondo, è stata nominata "Leader" da Aragon Research, Inc. nel rapporto "The Aragon Research Globe™ for Enterprise Video, 2024" per il terzo anno consecutivo. L'azienda è stata identificata come Leader grazie alle sue soluzioni di mercato e alle offerte per streaming video leader del settore.

"Brightcove risponde alle esigenze video di alcuni dei più grandi marchi al mondo, e questo è il risultato del nostro impegno a offrire tecnologia streaming innovativa e una piattaforma con architettura aperta che possiamo modulare a livello globale", ha dichiarato Marc DeBevoise, CEO di Brightcove.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita