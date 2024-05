EnerSys riceve il premio Energy Storage Product of the Year

ZUG, Svizzera: EnerSys (NYSE: ENS), il leader globale nelle soluzioni di energia accumulata per applicazioni industriali, ha ottenuto il premio 2024 Energy Storage Product of the Year (Prodotto dell'anno per l'accumulo di energia) agli Electrical Review and Data Centre Review Excellence Awards (Riconoscimenti per l'eccellenza delle valutazioni elettriche e dei centri dati).

EnerSys è stato inoltre selezionato per gli Energy Storage / UPS Project of the Year and Data Center Power Project of the Year Awards (Premi Progetto dell'anno per l'accumulo di energia / UPS e progetto energetico dell'anno per i centri dati).

Il riconoscimento testimonia l'impegno della Società per l'eccellenza, l'innovazione e la sostenibilità nell'accumulo di energia per uso industriale e domestico e nella gestione energetica. Da azienda leader nelle tecnologie efficienti dal punto di vista energetico, EnerSys è impegnata a fornire ai suoi clienti l'energia più affidabile, sicura e sostenibile per soddisfare le loro esigenze operative.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita