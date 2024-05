Helical Fusion e il National Institute for Fusion Science creano il ‘Gruppo di ricerca collaborativa HF’ e dedicano spazio sperimentale per la rapida realizzazione di un reattore a fusione per scopi commerciali

TOKYO: Helical Fusion ha stretto una partnership con il National Institute for Fusion Science (NIFS) a marzo 2024. Quest’ultimo ha creato il ‘Gruppo di ricerca collaborativa HF’ la cui attività inizierà ad aprile e presso il NIFS, che ospita già l’impianto sperimentale di fusione e per semiconduttori più grande al mondo, ora ha creato uno spazio speciale per la ricerca riservato per Helical Fusion.

Grazie al supporto offerto dal NIFS, Helical Fusion accelererà la realizzazione del primo reattore a fusione per scopi commerciali al mondo.

[Informazioni generali]

Sullo sfondo di un aumento previsto della popolazione mondiale di circa 1,7 miliardi di persone entro il 2050* e del corrispondente notevole aumento della richiesta di energia elettrica in tutto il mondo, si prevede che i soli metodi convenzionali di generazione dell’energia elettrica avranno difficoltà a soddisfare queste esigenze.

Fonte: Business Wire

