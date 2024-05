Lenovo mette il turbo ai PC Copilot+ di nuova generazione con i più recenti Yoga Slim 7x e ThinkPad T14s Gen 6

MORRISVILLE, North Carolina: Oggi Lenovo™ ha lanciato il Lenovo Yoga™ Slim 7x e il Lenovo ThinkPad™ T14s Gen 6, i primi PC Copilot+ di nuova generazione basati sulla tecnologia Snapdragon® X Elite. Mentre il settore dei PC entra in una nuova fase dell’era dell’intelligenza artificiale, Lenovo è pronta a offrire nuovi livelli di personalizzazione nel personal computing nella sua intera gamma di PC. Grazie all’elaborazione locale di attività basata su software intelligente e a una maggiore produttività, creatività e sicurezza, questi PC Copilot+ assicurano un’esperienza interamente nuova riguardo all’interazione con il PC. Lenovo sta ampliando il suo portafoglio già completo di dispositivi, software e servizi ottimizzati – tutti predisposti per l’IA – con due nuovi laptop pensati per consumatori e utenti aziendali: il Lenovo Yoga Slim 7x e il Lenovo ThinkPad T14s Gen 6.

Fonte: Business Wire

