Applications Software Technology rileva Symatrix per accelerare l’espansione globale nel settore dei servizi cloud Oracle

LISLE, Illinois: Applications Software Technology (AST), una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni per la trasformazione digitale, oggi ha annunciato la sigla di un accordo definitivo per l’acquisizione di Symatrix, una delle principali aziende britanniche che offrono servizi IT e Oracle. L’operazione costituisce una fase significativa dell’espansione globale di AST.

“Le capacità di Symatrix completano e ampliano i servizi essenziali AST e consentono di raggiungere nuovi mercati globali”, commenta Justin Winter, Ceo AST. “Collaborando, saremo in grado di offrire servizi di livello superiore alla nostra clientela combinata. Continueremo a creare soluzioni ad alto valore che forniscono valore e risultati misurabili per i clienti in tutto il mondo”.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita