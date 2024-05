PathAI annuncia un programma di accesso in anteprima per promuovere l'adozione del sistema di gestione delle immagini AISight nei laboratori di anatomia patologica dell'Europa continentale

Il sistema di gestione delle immagini AISight porta l'innovazione in termini di tecnologie digitali e flussi di lavoro emergenti e all'avanguardia all'interno dei laboratori di patologia.

BOSTON: PathAI, leader mondiale nella patologia basata sull'IA, ha annunciato oggi un nuovo programma di accesso in anteprima (EAP) per promuovere l'adozione del suo sistema di gestione delle immagini (IMS), chiamato AISight TM, nell'Europa continentale. All'inizio del 2023, PathAI ha annunciato un un programma analogo per i laboratori degli Stati Uniti, che ha attirato oltre 50 laboratori, molti dei quali hanno analizzato l'impiego a lungo termine del sistema di gestione delle immagini AISight di PathAI e dell'ampia gamma di prodotti basati sull'IA.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita