Un'importante azienda farmaceutica sceglie Kinaxis per curare i dolori delle catene di fornitura

Kinaxis guiderà le efficienze delle catene di fornitura per il portafoglio mirato di farmaci salvavita di Servier

OTTAWA, Ontario: Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), azienda leader globale nel coordinamento completo delle catene di fornitura, oggi ha annunciato che Servier, un gruppo farmaceutico indipendente globale, ha scelto Kinaxis per aiutare a rivoluzionare le capacità di pianificazione delle sue catene di fornitura con l'obiettivo di accelerare i tempi all'immissione in commercio per il suo portafoglio di farmaci salvavita.

Una delle aziende farmaceutiche più prestigiose al mondo, Servier si avvale di circa 22.000 dipendenti e di una presenza in 150 Paesi, con farmaci mirati per oncologia, diabetologia, malattie immuno-infiammatorie, neuropsichiatriche, cardiovascolari e venose.

Fonte: Business Wire

