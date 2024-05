Maropost rafforza il gruppo dirigente responsabile del prodotto per accelerare l’innovazione e la crescita

TORONTO: Maropost, l’impresa che ha creato l’omonima suite software per il commercio per brand a rapida crescita, annuncia due nomine importanti riguardanti il gruppo dirigente di massimo livello: Tim Schulz alla carica di Vicepresidente prodotto, Commerce Cloud e Alessandra “Alex” Jacques alla carica di Vicepresidente prodotto, Marketing Cloud.

“Ho fondato Maropost per trasformare un settore affollato e con Tim e Alex unitisi a noi, stiamo perseguendo con decisione tale visione”, racconta Ross Andrew Paquette, Ceo e Presidente del CdA Maropost. “Stiamo creando una piattaforma singola che consente ai retailer in rapida crescita di avere il controllo del cammino dei loro clienti, dal marketing iper-personalizzato agli acquisti nel negozio e online grazie a un servizio eccezionale”.

“I brand utilizzeranno Maropost per creare e gestire cataloghi di prodotti, progettare in modalità centralizzata e attuare promozioni in tutti i loro canali, realizzare interessantissime facciate di negozi e assicurare esperienze di acquisto personalizzate da un solo set di dati, in un solo centro di controllo”.

Paquette ha fiducia nella capacità di Maropost di attuare questa mission. “Non siamo solo un altro player nel settore; siamo qui per ridefinirlo. Seguiteci con attenzione: stiamo per mostra ciò che è possibile quando l’ingegnosità s’incontra con la determinazione”.

Chi sono i nuovi dirigenti

Alex Jacques vanta vasta competenza nella gestione del prodotto, acquisita con i ruoli svolti presso Terminus e Cheetah Digital. Ha conseguito i titoli CSM (Certified Scrum Master) e CSPO (Certified Scrum Product Owner), eccelle nel dirigere team scrum (“di mischia”) altamente funzionali, gestire varie piattaforme e guidare le strategie relative all’esperienza del cliente. Le sue capacità tecnologiche sul marketing definiranno il futuro del Marketing Cloud.

Tim Schulz è un dirigente di lunga esperienza nei campi della tecnologia e dei prodotti che vanta una storia comprovata di risultati straordinari. In qualità di Direttore prodotto presso Magento e VTEX ha creato prodotti che hanno consentito a varie medie e grandi imprese di vendita al dettaglio di ampliare le loro attività a livello globale e di rispondere ai cambiamenti nel settore. Presso BigCommerce ha diretto il business Product & Engineering portando i ricavi ricorrenti annuali (ARR) a oltre 100 milioni di dollari mentre stringeva partnership strategiche con aziende tecnologiche al top – Facebook, Twitter, Google e Alibaba.

Tim si è inoltre piazzato nel primo 5% dell’elenco dei dirigenti più performanti in Google, dove ha guidato partnership relative a piattaforme globali per Google Shopping e ha concluso 40 accordi per l’intero ciclo riguardo a varie linee di prodotti. In Maropost Tim guiderà lo sviluppo di futuri prodotti.

“Siamo molto lieti di dare il benvenuto a Alex e Tim in Maropost”, commenta Sean Brady, Direttore operativo e Presidente Maropost. “La loro vasta competenza nel campo dei prodotti, le capacità di leadership comprovate e la passione per offrire esperienze del cliente eccezionali ci aiuteranno a realizzare la nostra visione di una piattaforma unificata che consenta ai clienti di crescere e creare valore reale dalle loro attività di marketing, commercio e servizio”.

Informazioni su Maropost

Solo Maropost unisce strumenti e dati approfonditi e utili relativi al commercio di cui i brand in crescita hanno bisogno per coinvolgere i clienti ed espandere la loro attività. Basata su un’infrastruttura unificata di livello aziendale e per i dati sui clienti, Maropost offre una suite connessa, completa di soluzioni di marketing, merchandising e ricerca, servizio clienti, e-commerce e per la vendita al dettaglio.

Fin dalla sua fondazione nel 2011, Maropost è stata inserita più volte nell’elenco Deloitte Technology Fast 500 e nella classifica G2. Un’impresa globale, Maropost serve oltre 5000 importanti brand del commercio in Nord America, Australia ed Europa, tra cui Victoria Beckham, Sandro Paris, Untuckit, Scott Sports, James Perse e Fujifilm.

Per saperne di più visitare www.maropost.com.

