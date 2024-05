Kalray lancia Ngenea® for AI, una piattaforma di accelerazione dati per l’IA generativa e la RAG (retrieval-augmented generation)

Rende possibili efficienza e prestazioni ineguagliate velocizzando l’immissione dei dati e l’accesso a dati non strutturati da uno spazio dei nomi globale, unificato

GRENOBLE, Francia e LAS VEGAS: Kalray (Euronext Growth Parigi: ALKAL), impresa innovatrice nel settore della tecnologia, che crea soluzioni software e hardware per accelerare i flussi di lavoro con grandi quantità di dati, ha annunciato il lancio di Ngenea® for AI, una nuova versione della sua piattaforma di accelerazione dati messa a punto specificamente per pipeline di dati IA. Mentre le applicazioni IA richiedono nuovi modi per accedere a volumi enormi di dati e acquisirli, Ngenea for AI consente ai team di velocizzare le prestazioni, semplificare la gestione dei dati e aprire le relative risorse a nuovi casi d’uso basati sull’IA.

Fonte: Business Wire

