EV Connect e bp pulse collaborano per offrire una soluzione completa di gestione dei parchi auto

Grazie a un'integrazione tecnica, la soluzione di ricarica adatta a tutti i parchi auto offerta da bp pulse e EV Connect offrirà efficienza e controllo per ridurre al minimo i costi energetici e gestire le operazioni di ricarica dei parchi auto.

EL SEGUNDO, Calif.: Con l'utilizzo previsto di 5,7 milioni di veicoli elettrici (EV) in applicazioni di parchi auto entro il 2025, EV Connect, una delle principali piattaforme commerciali di ricarica dei veicoli elettrici, e bp pulse, azienda leader globale nell'infrastruttura della ricarica per parchi auto e stazioni di ricarica pubbliche, oggi hanno annunciato una collaborazione per fornire alla piattaforma EV Connect le funzionalità essenziali di Omega, il software di gestione della ricarica di veicoli elettrici di bp pulse. Progettato per rispondere ai vari requisiti di ricarica e ai cicli di lavoro delle flotte di veicoli elettrici, Omega offre una soluzione di ricarica gestita completa che integra la tecnologia di gestione della ricarica all'avanguardia da EV Connect e bp pulse in una nuova gamma completa per le flotte di veicoli elettrici.

