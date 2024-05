HCL e UpLink invitano a presentare candidature a livello globale per la terza sfida dell'iniziativa per l'innovazione Aquapreneur

NOIDA, India & BALI, Indonesia: HCL Group , un conglomerato globale, e UpLink, la piattaforma di innovazione aperta del Forum economico mondiale, hanno annunciato la terza sfida dell'iniziativa per l'innovazione Aquapreneur, ovvero la “Tackling Water Pollution Challenge.” L'annuncio è stato dato durante il 10° Forum mondiale dell'acqua a Bali, in Indonesia. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 agosto 2024. I vincitori saranno annunciati a gennaio 2025 e i primi 10 classificati riceveranno un premio finanziario totale di 1,75 milioni di CHF. Informazioni dettagliate e requisiti di ammissibilità sono disponibili al seguente link.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita