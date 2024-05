LBAi W-Gate: una nuova era per la protezione perimetrale, con l'intelligenza artificiale

LIMONEST, Francia: LBA , produttore di dissuasori automatici e barriere automatiche, annuncia il lancio del suo nuovo sviluppo innovativo: un cancello di ingresso rapido e smart.

Presentato alla fiera Intertraffic, l'evento di riferimento per gli ecosistemi, questo gateway smart unisce i vantaggi del cancello di ingresso e della barriera automatica per offrire una soluzione compatta che non necessita di sensori di rilevamento. Un prodotto completo, che migliora radicalmente l'affidabilità, offrendo sicurezza e mantenendo nel contempo il flusso continuo di accesso a edifici pubblici e di terzi, nonché ad aree industriali e logistiche.

Prodotto a Limonest (vicino a Lyon), questo prodotto, realizzato interamente in Francia, è stato aggiunto al catalogo de La Barrière Automatique.

La principale caratteristica innovativa che lo distingue è il sistema dinamico brevettato di rilevamento intelligente LBAi DETECT, con identificazione smart di pedoni e veicoli. Questo sistema di rilevamento intelligente protegge pedoni e utenti, senza dover attendere un contatto. È completamente sicuro sia per i pedoni che per i veicoli. L'intelligenza artificiale compresa nella fotocamera è integrata nel sistema di sicurezza.

Questa tecnologia elimina la necessità di cellule e margini di sicurezza, riducendo in tal modo notevolmente il rischio di guasti. Una tecnologia che abbina velocità e sicurezza, conforme allo standard EN 13241-1. La scheda LBA ONE-C© si collega ai servizi web, incorporando in particolare il telecomando e la gestione del cancello di ingresso.

Le dimensioni del LBAi W-Gate sono adatte ad aperture di ogni larghezza. Inoltre, larghezza, altezza e modello delle estensioni sono completamente adattabili e personalizzabili.

Portando l'intelligenza artificiale al servizio della sicurezza perimetrale, LBA dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare. In madia, LBA deposita 5 brevetti all'anno.

“ Con LBAi W-Gate, miriamo a un'ampia gamma di utenti che cercano una soluzione di sicurezza perimetrale affidabile e flessibile. Questo prodotto è stato sviluppato ascoltando i nostri clienti e sfruttando le competenze del nostro team di ricerca e sviluppo - che merita tutte le mie congratulazioni. Siamo estremamente fieri di presentare questo cancello d'ingresso a Intertraffic, a dimostrazione della dinamicità del nostro settore. Le esigenze di sicurezza cambiano continuamente, pertanto barriere a cancelli devono adattarsi per rispondere alle sempre nuove esigenze”, ha commentato Hélène Hardouin, Presidente di LBA.

Per saperne di più, visitare https://onlylba.com/speedgate/

Fonte: Business Wire

