La Experian Ascend Technology Platform™ migliorata trasforma il software per il credito, le frodi e le analisi

La piattaforma prima del suo genere oggi integra le soluzioni leader del settore di Experian sui dati, l'intelligenza artificiale generativa e l'apprendimento automatico all'avanguardia in una sola interfaccia unificata

COSTA MESA, Calif.: Mentre le aziende di tutto il mondo faticano a seguire il ritmo accelerato dei cambiamenti e cercano modi per ottimizzare le proprie attività, Experian® sta aprendo una nuova era di semplificazione, scalabilità e automazione grazie al debutto di nuovi miglioramenti della propria Experian Ascend Technology Platform™ su base cloud. Oggi, la piattaforma premiata di Experian raduna strumenti di software per analisi, decisioni sul credito e frodi in un'unica interfaccia — semplificando l'implementazione di modelli analitici e consentendo alle aziende di ottimizzare più spesso le loro pratiche, ottenendo maggiore efficacia con investimenti inferiori di tempo e denaro.

Fonte: Business Wire

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita