Higround e Minecraft collaborano per presentare il gaming come forma d'arte

LOS ANGELES: Higround, fornitore leader di periferiche di fascia alta per il gaming, collaborerà con Minecraft, l'amato gioco sandbox, per presentare una raccolta esclusiva pensata per celebrare il gaming come forma d'arte. La collaborazione dà vita all'arte e alla creatività dei giocatori di Minecraft, invitando i gamer a esplorare e ad esprimersi tramite una serie di periferiche realizzate in modo meticoloso.

La collaborazione Higround x Minecraft è la dimostrazione dell'uso del gaming come mezzo creativo e forma d'arte. La collezione contiene una serie di tastiere Basecamp 65, Summit 65 e Performance 65 assieme a mousepad abbinati e altri accessori.

Fonte: Business Wire

