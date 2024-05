Bidgely accelera la crescita con l'ex leader delle energie rinnovabili di Tesla Tyler Moragne come Chief Strategy Officer

Moragne promuove l'autorità dell'azienda sulle mega tendenze di elettrificazione di tutta la casa, veicoli elettrici e generazione di energia rinnovabile per le utenze

LOS ALTOS, Calif.: Il team Bidgely ha ampliato la sua posizione come uno dei maggiori fornitori di soluzioni tecnologiche per il clima con l'aggiunta dell'ex leader di energie rinnovabili di Tesla Tyler Moragne come Chief Strategy Officer (Direttore delle strategie). Nel suo nuovo ruolo, Moragne avrà un incarico di importanza critica nell'accelerare la crescita della società plasmando il percorso strategico dell'azienda per affrontare in maniera più olistica la stabilità della rete durante la transizione all'elettrificazione. Questo comprende la pianificazione della rete e il cambio del carico associato all'elettrificazione di tutta la casa, all'adozione dei veicoli elettrici (EV) e al ruolo crescente di clienti nell'equilibrio del carico di rete.

“Il nuovo paradigma energetico si basa sull'avanzamento della generazione di rinnovabili, sull'elettrificazione del trasporto e sul miglioramento dell'efficienza energetica. Il nostro compito è quello di aiutare i servizi a navigare questa nuova era”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “La ricca esperienza di Tyler nell'energia pulita, associata all'eccezionale talento commerciale, spingerà le iniziative dinamiche e la visione a lungo termine della nostra azienda a nuove vette”.

Quando era alla guida dell'attività Residential Energy di Tesla, Moragne era responsabile dell'ampliamento degli sforzi e della crescita delle linee dei prodotti sia a energia solare che a batteria, comprese le centrali elettriche virtuali (virtual power plants, VPP). Questo solido passato di leadership porterà nuovi livelli di esperienza strategica, mentre Bidgely supporta il suo registro globale di partner di servizi, che stanno navigando il complesso legame tra gestione della rete e sbalzi di carico influenzati dai clienti.

“Il mondo sta attraversando una transizione energetica entusiasmante e necessaria. Sono entusiasta di entrare in un'altra società guidata da una missione che promuove il modo in cui milioni di persone in tutto il mondo gestiscono il loro utilizzo energetico”, ha dichiarato Tyler Moragne, Chief Strategy Officer di Bidgely. “La cultura di Bidgely, incentrata sui prodotti e ad alta velocità, è frutto del suo impegno nell'offrire vero valore al cliente con soluzioni costruite da zero, e sono grato dell'opportunità di migliorare ulteriormente le capacità dei prodotti, la portata globale e l'impatto climatico del team”.

Per saperne di più su come Bidgely sta rendendo possibili decisioni energetiche smart per un futuro di energia pulita, visitare bidgely.com/empower-ai.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS basata sull'intelligenza artificiale che velocizza un futuro con energia pulita consentendo a fornitori di energia e a consumatori di assumere decisioni correlate all'energia basandosi su dati. Basata sull'esclusiva tecnologia brevettata dell'azienda, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondite informazioni estremamente accurate e fruibili sull'energia utilizzata dagli utenti. La società attinge a tali informazioni per fornire consigli personalizzati a ogni singolo cliente, in base alla personalità e allo stile di vita specifici, agli attributi d'utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e ad altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resources) e della prospettiva del Grid Edge, Bidgely promuove l'innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per fotovoltaico solare, rilevamento dei veicoli elettrici, spostamento del carico comportamentale degli EV e ricarica gestita, furti di energia, previsioni del carico a breve termine, analisi della rete e progettazione delle tariffe TOU. L'analisi energetica di UtilityAI™ targata Bidgely garantisce un'approfondita visuale sulla generazione e sul consumo, per una miglior gestione dei picchi di carico e per la pianificazione della rete, oltre a fornire consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con radici nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell'energia e finanziamenti che superano i 75 milioni di dollari USA, collabora da tempo con più di 30 data scientist e porta la passione per l'IA ai fornitori di servizi di pubblica utilità per clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bidgely.com oppure il blog di Bidgely all'indirizzo bidgely.com/blog.

