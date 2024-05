Xsolla si unisce a Games for Change nell'intento di promuovere il cambiamento sociale grazie agli sviluppatori di videogiochi di nuova generazione

Iniziative educative e celebrazione dell'innovazione al Games for Change Festival 2024 in programma dal 27 al 28 giugno a New York

LOS ANGELES: Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, è onorata di annunciare la sua partecipazione al prossimo Games for Change Festival 2024, l'evento annuale imperdibile per chiunque sia interessato al potere dei giochi e dei media immersivi per promuovere l'impatto sociale. La collaborazione con Games for Change sottolinea l'impegno di Xsolla a favore dell'innovazione e dell'istruzione all'interno della community dei videogiochi.

Il tema del festival di quest'anno, "The 2030 Marker: A Catalyst for Global Change", sottolinea il potere trasformativo dei videogiochi a favore della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità globale. Xsolla svolgerà un ruolo fondamentale all'evento, presentando i suoi programmi educativi d'avanguardia, come la recente apertura della Xsolla Curine Academy a Kuala Lumpur, la presentazione della Xsolla Online Academy e la visione futura delle Xsolla Global Academies in tutto il mondo, progettate per accelerare l'apprendimento e lo sviluppo nella creazione di giochi.

Berkley Egenes, responsabile marketing e crescita di Xsolla, durante il festival presenterà queste iniziative d'impatto, intese a offrire un accesso paritario al settore del gaming. Berkley ha dichiarato: "In Xsolla siamo impegnati a promuovere l'innovazione e a sostenere la futura generazione di sviluppatori di videogiochi. I nostri programmi, come la Xsolla Online Academy e la Xsolla Global Academy, sono progettati per fornire ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze necessarie per prosperare nel dinamico settore del gaming, adesso e in futuro."

Xsolla consegnerà il premio più innovativo dell'industria dei videogiochi alla cerimonia di premiazione di Games for Change, che celebra la straordinaria creatività e i progressi nello sviluppo dei videogiochi. Questo premio è parte dell'impegno continuo di Xsolla nel sostenere e promuovere l'eccellenza nel settore dei videogiochi.

Susanna Pollack, presidente di Games for Change, ha commentato la partnership: "Siamo lieti di collaborare con Xsolla per il Games for Change Festival 2024. Il loro impegno a favore dell'istruzione e dell'innovazione nell'industria dei videogiochi si allinea perfettamente ai nostri obiettivi. Insieme, vogliamo dimostrare come i videogiochi possano essere una forza potente per il bene sociale e ambientale."

Il festival, della durata di due giorni, si svolgerà il 27 e 28 giugno a New York (The New School/Parson's School of Design) e riunirà voci di tutto il mondo per innescare l'impegno della comunità e promuovere il cambiamento sociale attraverso i giochi e le tecnologie immersive. Per maggiori informazioni sulla partecipazione di Xsolla al Games for Change Festival e per i dettagli su come partecipare o assistere all'evento, fare clic qui.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

Informazioni su Games For Change

Dal 2004, Games For Change (G4C) ha dato la possibilità a creatori e innovatori di videogiochi di guidare il cambiamento nel mondo reale, grazie a giochi e media immersivi che aiutano le persone a imparare, migliorare le loro comunità e rendere il mondo un posto migliore. G4C collabora con aziende tecnologiche e del settore gaming, organizzazioni non profit, fondazioni e agenzie governative per la gestione di eventi di scala mondiale, sale giochi pubbliche, sfide di design e programmi rivolti ai giovani. G4C sostiene una comunità globale di sviluppatori di videogiochi che lavorano affinché l'utilizzo dei giochi diventi uno strumento per affrontare le sfide del mondo reale, dai conflitti umanitari ai cambiamenti climatici e all'istruzione.

Fonte: Business Wire

